Pagelle Milan-Cremonese 1-1 | i voti di Gazzetta | “Pioli lascia altri punti”

...solo di essere spinta dentro e per 75° mostra dinamismo a tutta fascia Dal 75° Messias voto 6 Entra col piglio giusto e calcia la punizione che - grazie alla deviazione di Vásquez - evita al...Il ragionamento fila: la Cremonese, dopo quello con Alvini in panchina all'andata, toglie alun altro punto. 6 Arbitro Pairetto Ci sono partite più difficili, ma questa lo poteva diventare.

Milan-Cremonese, le pagelle: De Ketelaere impaurito, 5. Chiriches prezioso: 7 La Gazzetta dello Sport

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà 4,5 nelle pagelle a Stefano Pioli dopo il deludente 1-1 contro la Cremonese e questo giudizio: "Perseverare sarà ...Charles De Ketelaere tra i peggiori in campo in Milan-Cremonese 1-1. "Troppo facile dare un voto al belga. Sbaglia qualsiasi tipo di giocata e si divora il gol dell'1-0 non riuscendo ...