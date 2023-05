Pagateci di più

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 maggio 2023) Scarsa natalità, fuga dei cervelli, lavoratori che non si trovano e migranti attirati da altri Paesi. Tutti fenomeni che hanno un filo conduttore: gli stipendi in Italia sono troppo bassi. Ed è colpa anche della visione miope degli imprenditori più attenti a contenere i costi che a cercare di innovare. Come in una di quelle avvincenti spy-story di Frederick Forsyth, alcuni fenomeni che riguardano la nostra economia e la nostra società, apparentemente slegati l’uno dall’altro, sono in realtà uniti da un filo rosso, da un elemento comune che solo sul finale si rivela nella sua chiarezza. Prima scena: la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone parla al Forum della Confcommercio e dichiara: «Oggi probabilmente abbiamo un milione di posti di lavoro che non riusciamo a coprire mentre abbiamo tante persone che sono fuori dal circuito lavorativo e quindi ...