Otto chili di cocaina nella sedia a rotelle | arrestato in aeroporto

... nelle ruote della sedia, hanno trovato 43 involucri di cocaina purissima per un peso di oltrechilogrammi. Il pusher è stato portato in ospedale per verificare le sue condizioni di salute e poi ...Solo così ci si è resi conto che i trafficanti avevano occultato nella camera d'aria ben 43 involucri contenenti 8,4di cocaina purissima . Alla scoperta del carico l'uomo, sottoposto ad una ...Solo così ci si è resi conto che i trafficanti avevano occultato nella camera d'aria ben 43 involucri contenenti 8,4di cocaina purissima . Alla scoperta del carico il soggetto, sottoposto pure ...

Otto chili di cocaina in sedia a rotelle, arrestato a Malpensa Giornale di Sicilia

In sedia a rotelle e con un evidente tutore alla gamba destra, è arrivato all’aeroporto milanese di Malpensa su un volo proveniente da La Romana, Santo Domingo. L’uomo, statunitense, è finito però sub ...L'uomo, uno statunitense, è stato avvicinato dal cane antidroga Cosmo e i militari della Guardia di Finanza lo hanno subito controllato ...