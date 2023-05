Osimhen risponde a Lovric | festa tricolore Napoli a Udine

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023)(ITALPRESS) – Ilè campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Ai campani basta l'1-1 alla Dacia Arena per festeggiare matematicamente lo scudetto con cinque giornate d'anticipo al termine di un match segnato dalle reti dinel primo tempo e di Osimhem nella ripresa. Laesplode al 93° sia ache al Maradona per un titolo che mancava da 33 anni e che arriva al termine di una partita non semplice. L'avvio sembra favorevole agli ospiti, ma dopo 13 minuti sono i bianconeri a passare in vantaggio. Udogie dalla sinistra serveche, lasciato colpevolmente libero, calcia alla grande con il destro nell'angolino lontano infilando Meret per l'1-0. La reazione della capolista è timida eci riprova dalla lunga distanza al 31?, ma ...