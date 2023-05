Osimhen | “Ho sudato tanti anni e ora me la godo!”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Victorè intervenuto nel post partita di Udinese-Napoli ai microfoni di DAZN. È suo il gol che regala il pareggio agli azzurri alla Dacia Arena e lo Scudetto. Queste le dichiarazioni dell’attaccante nigeriano: “Abbiamo lottato così tanto per vincere questo Scudetto. Hoper tutto questo ed ora me lo godo. Nessuno ci dava per favoriti, noi ci credevamo. Io sono qui da tanto tempo e sto lottando sempre”. La canzone preferita di? L’attaccante nigeriano a questa domanda ha accennato il coro “la capolista se ne va” in italiano, nonostante nell’intervista abbia parlato solo in inglese. Infine, Victorha aggiunto: “Non vedo l’ora di andare a festeggiare con i miei tifosi. Sono grato a questo campionato. Spalletti ...