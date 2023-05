Oroscopo Paolo Fox 5 maggio 2023 | venerdì di eclissi lunare | Leone stanco

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'diFox del 5accoglie unimportante a livello astrale e astronomico. Oltre alla Luna Piena in Scorpione, in tanti saranno con il naso all'insù per l'. Cosa accadrà in queste 24 ore? Giusto per anticipare qualcosa, c'è chi saràe chi sarà pieno di passione amorosa. Vediamo subito le previsioni astrologiche diFox di, sbirciando anche il proprio segno ascendente.diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete vi trova piuttosto forti. Non fidatevi delle promesse degli altri. In giornata ...