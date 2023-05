Ore 22 37 del 4 maggio 2023 | il Napoli è campione d’Italia | arriva il terzo scudetto

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’orologio segna le ore 22.37, il triplice fischio finale del direttore di gara Rosario Abisso pone fine alla sfida della Dacia Arena: ilpareggia 1-1 con l’Udinese e si laureaper la terza volta nella sua storia con 5 giornate d’anticipo. Il. Dopo trentatre anni e cinque giorni, lotorna all’ombra del Vesuvio, in uno straordinario trait d’union tra Nord e Sud, lì dove il titolo torna dopo oltre 20 anni di duopolio tra le città di Milano e Torino. Come è bello festeggiare il tricolore, dal Friuli in giù. Una festa che parte dai 13mila della Dacia Arena (metà impianto interamente colorato d’azzurro) eddritto al Maradona, dove ci sono altri 55mila ad esultare ...

