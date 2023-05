Open to Meraviglia | la furia di Daniela Santanché | «Come è possibile sbagliare i nomi delle città?»

(Di giovedì 4 maggio 2023) Anon è piaciuta la storia di “to”. Anche se ha difeso pubblicamente la campagna dell’agenzia Armando Testa, in privato la ministra del Turismo si è arrabbiata tantissimo. Soprattutto per una questione. Ovvero i“tradotti” per errore. Camerino che è diventata “Garderobe” in tedesco, Brindisi che è diventata “Toast” e Scalea trasformata in “Treppe”. E così la ministra del governo Meloni ha fatto una sta ai suoi dirigenti: «Ma com’èun errore del genere?», sarebbe stato lo sfogo disecondo due funzionari a conoscenza del dossier citati oggi da il Fatto Quotidiano. Tra questi la ministra se la sarebbe presa soprattutto con Francesco Paolo ...

Anche quello fu un tormentone di una campagna realizzata dall'agenzia di Armando Testa oggi al centro delle attenzioni per quella del ministero del Turismo. Ma torniamo al cinema, ...

Passi la Venere del Botticelli che addenta un pezzo di pizza, passino pure le immagini dello spot girate in Slovenia, ma i nomi delle città italiane storpiati in lingua straniera erano uno smacco troppo grande. La ministra del Turismo ha richiamato a lavoro i dirigenti: erano tutti in ferie per il ponte del 25 aprile, dopo il disastro dello spot