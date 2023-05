Ondata di caldo record colpisce la Spagna 

Leggi su agi

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - Negli ultimi giorni di aprile, un'diha colpito la Spagna, con temperature che hanno raggiunto la temperaturadi 38,8°C all'aeroporto di Córdoba. Ilintenso ha esacerbato la siccità in corso, portando al prosciugamento di diversi laghi salati nel sud della Spagna che fungono da habitat per uccelli migratori, come i fenicotteri. Il 26 aprile, le immagini del satellite Copernicus Sentinel-2 hanno rivelato che Fuente de Piedra, un famoso lago dell'Andalusia noto per essere uno scalo preferito dai fenicotteri, è completamente asciutto.