Omicron | il bivalente e i titoli in malafede

Leggi su butac

(Di giovedì 4 maggio 2023) Su alcune testate, partendo da La Verità, nei giorni scorsi è uscita questa notizia: L’america ritira il vaccino imposto all’italia col pass Sottotitolo de La Verità, nell’articolo a firma Maddalena Loy: La Fda riconosce che controci vuole il: il monovalente non è efficace. Però è quello che Speranza e AIFA giuravano andasse benissimo. E che fu reso obbligatorio di fatto con la tessera verde. Ma le cose non stanno proprio così: andiamo a vedere cosa dice la FDA. Sul sito della Food and Drug Administration il 18 aprile 2023 veniva pubblicato un articolo dal titolo: Aggiornamento sul coronavirus (COVID-19): la FDA autorizza le modifiche per semplificare l’uso dei vaccini bivalenti mRNA COVID-19 Semplificare l’uso dei vaccini bivalenti, quella è la parola chiave. Non il ritiro dei monovalenti, ma la semplificazione di bivalenti. ...