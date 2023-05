Omicidio Matteuzzi | la difesa chiede una perizia psichiatrica per Padovani | «È uno zombie | non può essere processato»

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 maggio 2023) È iniziato ieri a Bologna il processo a Giovanni, il 27enne ex calciatore accusato di aver ucciso a martellate l’ex compagna Alessandra. L’accusa nei suoi confronti è dipluriaggravato da premeditazione, futili motivi, stalking e legame affettivo.ieri non si è presentato in aula e il suo avvocato, Gabriele Bordoni, ha fatto richiesta alla Corte d’Assise di una. Sono due le domande a cui si cerca di rispondere. La prima è sesia in grado oppure no di prendere parte al processo nelle sue condizioni psicofisiche attuali. La seconda è se, al momento del delitto, fosse in grado di intendere e di volere. Lainsiste nel dire che il 27enne sarebbe affetto da una forma di schizofrenia ...