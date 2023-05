Michele Bensi, head of marketing Italia di."Per l'Italia significa, oltre alla tradizionale sponsorship, supportare il Comitato olimpico per coinvolgere e comunicare con tutti i fan ...

Olimpiadi, Salesforce porta nel cloud i Giochi di Milano-Cortina Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Milano, 4 mag. (askanews) - Salesforce riunisce a Milano il suo ecosistema, oltre 4mila innovatori e partner al World Tour 2023 per fare il punto ...