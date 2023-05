Olii essenziali | quando la burocrazia vince sulla scienza e sull’economia Scrive Picasso

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 maggio 2023)si parla di transizione ecologica europea, vien facile il detto del diavolo che fa le pentole, ma non i coperchi. L’ennesima conferma giunge osservando le contraddizioni contenute nel “Chemicals Strategy for Sustainability” (Css), quadro normativo rientrante nel Green Deal e che prevede l’abbattimento delle sostante tossiche nei prodotti consumer. Come per il più noto messaggio “Zero emission”, anche nel caso di questo “toxic-free environment”, l’intenzione di Bruxelles è buona, ma resta impraticabile la messa in pratica. L’obiettivo, infatti, è di esaminare in modo esaustivo le sostanze chimiche utilizzate dall’industria cosmetica per ridurre o eliminare quelle che causano tumori, mutazioni genetiche, effetti sul sistema riproduttivo o endocrino, o che sono persistenti e bioaccumulabili e quelle che colpiscono il sistema immunitario, neurologico o respiratorio ...