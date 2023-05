Akshata Murty, moglie del premier britannico Rishi Sunak, accoglie a Downing Street la moglie del premier ucraino Volodymyr Zelensky,. 4 maggio 2023... quello del 29 Marzo 2023, per i tipi del WSJ[5], non possiamo non considerare quello del 18 Gennaio 2023 del quale ha reso testimonianza la stessa, moglie del Presidente Zelensky, che ...Insieme alla moglie, ha un figlio di dieci anni e una figlia di 18 anni. " Non sono il migliore dei padri. Non ho abbastanza tempo per la mia famiglia. È un peccato ed è una cosa ...

Olena Zelenska a Londra, accolta dalla moglie del premier Sunak - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...(LaPresse) La moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelesnky, Olena Zelenska, è stata ricevuta a Downing Street a Londra dalla consorte del ...