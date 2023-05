Oklahoma | uccide la moglie | due figli e tre amichetti e li nasconde nel bosco | poi si uccide

Scoperta casuale Il massacro inè stata una scoperta quasi casuale, da parte degli agenti che stavano ricercando due ragazze, la sedicenne Brittany Brewer e Ivy Webster di 14 anni delle ...Leggi Anche Usa, sparatoria ad Atlanta: un morto e quattro feriti: preso il killer La rabbia delle famiglie 'L'non è riuscito a proteggere queste famiglie. E a causa di ciò mia figlia e i ...Proseguono le indagini dopo il macabro ritrovamento avvenuto lunedì 1 maggio in una residenza in, nel sud degli Stati Uniti. La polizia locale ha riferito mercoledì che sei persone, tra cui cinque adolescenti, sono state trovate morte lunedì nella piccola città di Henryetta , colpite e ...

Strage in Oklahoma: il 39enne che ha ucciso sei persone era stato in carcere per stupro TGCOM

Tra le vittime anche la moglie e i figli. L'uomo era stato anche accusato di adescamento e possesso di materiale pedo pornografico ...Proseguono le indagini dopo il macabro ritrovamento avvenuto lunedì 1 maggio in una residenza in Oklahoma, nel sud degli Stati Uniti. La polizia locale ha riferito mercoledì che sei persone, tra cui c ...