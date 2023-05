Occasione Napoli | Silvestri compie un miracolo e provoca i tifosi azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lo stanno aspettando da tanto, da 33 anni precisamente: a, come ad Udine, dove si sta disputando la partita tra bianconeri e partenopei, l’entusiasmo è alle stelle e inon vedono l’ora di tornare a gioire. Dopo il pareggio inaspettato davanti alla propria gente contro la Salernitana, sta sera può essere il momento giusto per il: la squadra di Spalletti, con un solo punto, può aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia, in trasferta contro l’Udinese. Udinese-, il gesto dia partita in corso Nonostante l’entusiasmo della squadra azzurra e del popolo partenopeo, a sbloccare la sfida è l’Udinese, con un gol di Lovric al 13? minuto, che ha letteralmente spiazzato la squadra di Spalletti. Imprecisione e frenesia hanno caratterizzato il primo tempo del ...