Nuovo bug di Twitter | tantissimi utenti stanno perdendo la pazienza | il problema

(Di giovedì 4 maggio 2023) Suc’è qualcosa che non va ma a quanto pare i bug sono diventati una compagnia pressoché costante per gliche li collezionano ultimamente come le figurine di qualche malato gioco di carte. Il social dell’uccellino azzurro che ora è una creatura di Elon Nusk sta inanellando una serie di primati di cui difficilmente si potrebbe andare fieri. Una delle polemiche più recenti è sicuramente quella che riguarda la spunta blu diventata una sorta di abbonamento plus. Un abbonamento che però per gli amici di Elon Musk può essere superato.non funziona, di– computermagazine.itA questa scelta, che più di qualcuno e proprio sullo stesso social sottolinea sia un palese controsenso rispetto a quando il patron di Tesla dichiarava che l’informazione dovrebbe comunque essere sempre ...

2 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco FONTE Notizie Relazionate Beats Fit Pro Sicurezza Apple Firmware iOS AirPods Pro 2 si aggiornano alfirmware: fine deiaudio 19 09 Novembre ...Non fraintendete queste parole: il progetto delNapoli che si libera di senatori ingombranti ... Come dice il mio brillante amico Andrea Falco, c'è un solotattico negli azzurri di quest'anno. ...... ma in cinque mesi è stato risolto solo un. Bowden sottolinea inoltre che non sono state ... Ilmodello non avrà due schermi, ma sarà uno smartphone pieghevole . Microsoft dovrà apportare ...

iOS 16.4.1: PROBLEMI su alcuni iPhone! AppleZein

Sceneggiata da Robert Rugan, la pellicola avrà una forma espressiva molto peculiare: a metà tra un live-action e un prodotto d'animazione.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...