Nuova crisi diplomatica tra Italia e Francia Tajani annulla il viaggio a Parigi | “Inaccettabile”

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 4 maggio 2023) È di nuovo scontro tra Roma e; questa volta gli attori non sono, però, Macron e Meloni. A scatenare la rottura il ministro dell'Interno Gerard Darmanin, secondo cui la premierna "non è in grado di risolvere i problemi migratori" Segui su affarni.it