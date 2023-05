Nudi in mezzo alla strada | l' ultima follia degli eco-vandali

(Di giovedì 4 maggio 2023) Legati con delle catene, alcuni giovani diGenerazione si sono seduti in via del Tritone, a Roma, con scritto sulla schiena "stop fossile"

Dopo essersi spogliati, rivelando sulle loro schiene delle scritte contro l'utilizzo di combustibili fossili, si sono incatenati tra loro in mezzo alla carreggiata. Legati assieme con delle catene, i giovani si sono seduti a terra seminudi sulle strisce pedonali.

Molto di più di quanto mi possa sentire con il mio corpo mezzo nudo, a bloccare una strada. Preferisco vedermi a fare tutto ciò che è possibile, con il mio corpo e in modo nonviolento oggi. Nudi in mezzo a una delle strade più trafficate del centro di Roma. Oggi sei attivisti di Ultima generazione sono stati fermati dalla polizia dopo aver bloccato via del Tritone.