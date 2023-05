Nubifragi | fiumi esondati | due morti e un disperso Emilia in emergenza

In sole 24 ore,che prima erano quasi alla soglia di siccità hanno superato il livello di guardia. A Faenza, altro centro fortemente colpito, che nella notte ha contato circa cinquanta sfollati,...... i grafici della protezione civile mostrano dei picchi di crescita mai visti in così poco tempo del Senio, del Sillaro, del Lamone (che sfocia in Adriatico vicinissimo al Reno) e di altri. In ...commentaed esondazioni deiin Emilia Romagna , dove la pioggia è caduta da martedì e per tutta la notte, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna. Due morti: un uomo di 80 anni a ...

Maltempo in Emilia Romagna, crolla una casa nel Bolognese: un morto | I fiumi rompono gli argini | Un 80enne muore travolto dall'acqua TGCOM

Dopo mesi di siccità, una quantità di pioggia in 48 ore che non ha precedenti ha gonfiato fino alla tracimazione i fiumi in pianura e provocato frane e smottamenti in montagna e collina. L'ondata di m ...