Novità Zielinski | trattativa per il rinnovo con il Napoli | spunta una richiesta in Serie A

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilè a un passo dalla conquista del suo terzo scudetto, agli azzurri basterà cogliere un pareggio in trasferta questa sera contro l’Udinese per riportare il tricolore in città. Tutti sono concentrati sul quello che accadrà alla Dacia Arena, ma intanto ad andare avanti sono i chiacchiericci relativi al calciomercato. FOTO: SSCSarri vuolealla Lazio Uno dei calciatori azzurri a poter restare coinvolto in un giro di affari potrebbe essere Piotr. Il centrocampista azzurro ha un contratto fino al 2024 e al momento con ilsi sta parlando del possibile, senza però aver ancora raggiunto un’intesa. A pensare al polacco è l’ex allenatore azzurro, Maurizio Sarri, che farebbe carte false per avere ...

Per il resto non ci sarannonel Napoli: l'unico ballottaggio è traed Elmas . Come vedere Udinese - Napoli in diretta tv e in streaming Udinese - Napoli in programma giovedì alle 20:...Diverse ledi formazione nell'undici titolare granata: Daniliuc tornerà titolare in difesa ... In difesa davanti a Meter spazio a Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Olivera, mentre, Lobotka e ...... Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera in difesa, Anguissa, Lobotka ea centrocampo, Lozano,... proseguirà l' alternanza di alcuni elementi , dunque ci sarannorispetto alla Coppa Italia. ...