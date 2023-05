Novemila puntate ed è sempre… Beautiful

(Di giovedì 4 maggio 2023) “” è più eterno di Roma Libero, di Marco Rocchi, pag. 27 Cose da. Come 9milache cadranno a metà maggio di quest’anno, fra dieci giorni esatti, quando l’allegra combriccola che gira attorno a casa Forrester, traslocherà per tre giorni da Los Angeles a Roma. È la prima volta, in oltre trentacinque anni che il cast della storica telenovela Usa approda nella Città Eterna. Precedentemente le altre località italiane scelte dalla produzione californiana erano state: il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, e Polignano a mare nel 2012, scelta come sede per il travagliato matrimonio tra Hope e Liam, ovvero due dei rappresentanti della seconda generazione, i figli dei personaggi storici. Come Katherine Kelly Lang, ovvero Brooke Logan, vera veterana della serie, in scena dal lontano 23 marzo del ...

