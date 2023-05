Novella 2000 Virgo e Stars Management TV Award | vota i tuoi preferiti!

In un libro, Il peggio di, scrisse che avevo rinchiuso Romina in una masseria. Era vero il contrario. Io a Cellino non volevo tornare. E' stata lei a farmi riscoprire il mare, la terra'. ...Una volta provai a menare D'Agostino, lo aggredii davanti ai Ricchi e Poveri, allibiti In un libro, Il peggio di, scrisse che avevo rinchiuso Romina in una masseria. Era vero il ...In un libro, Il peggio di, scrisse che avevo rinchiuso Romina in una masseria. Era vero il contrario. Io a Cellino non volevo tornare. E' stata lei a farmi riscoprire il mare, la terra'. ...

Tv Award Novella 2000

Rispondendo a una domanda sull'amore, Stefano De Martino ha parlato della relazione avuta con Emma con una dichiarazione sconvolgente ...Benedetta questo pomeriggio è scoppiata in lacrime parlando di Mattia e dell'affetto che la lega a lui. Ecco le sue parole.