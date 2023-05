(Di giovedì 4 maggio 2023) BRUXELLES -Ue hanno lanciato un 'Gruppo di amici' per promuovere il voto aqualificata - e non più all'unanimità - nellae di sicurezza comune europea. Il ...

BRUXELLES -Ue hanno lanciato un 'Gruppo di amici' per promuovere il voto a maggioranza qualificata - e non più all'unanimità - nella Politica estera e di sicurezza comune europea. Il documento, ......- Alexander e la regina Máxima deiBassi rappresenteranno la casa reale. L'elenco completo non è ancora stato reso pubblico, ma le prime conferme rivelano che ci saranno rappresentanti di...In una dichiarazione congiunta isottolineano di voler "migliorare l'efficacia e la velocità del nostro processo decisionale di politica estera" alla luce della "guerra di aggressione ...

Nove Paesi Ue, voti su politica estera siano a maggioranza - Europa Agenzia ANSA

L'Organizzazione mondiale della sanità delinea un piano globale in cinque punti contro il virus. Intanto uno studio italiano accerta: "Contro ...BRUXELLES - Nove Paesi Ue hanno lanciato un 'Gruppo di amici' per promuovere il voto a maggioranza qualificata - e non più all'unanimità - nella Politica estera e di sicurezza comune europea.