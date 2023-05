“Non c’è più acqua da perdere” è il tema della XV edizione di Floreka

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ranica. Torna sabato 6 e domenica 7 maggio a Ranica si svolge, la mostra mercato a ingresso gratuito di giardinaggio e arti creative organizzata dall’Associazione Petali e Parole in collaborazione con il Comune di Ranica, dedicata quest’anno al“Non c’è piùda”. Nello spazio del Parco Camozzi, area esternastorica villa Camozzi – sede del Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri – divenuta da anni il centrale parco pubblico cittadino, l’evento culturale giunto alla quindicesimapromuove anche nel 2023 un avvicinamento alla natura in un percorso a tutto tondo. Circa cinquanta gli espositori confermati, tra vivaisti e floricoltori, artigiani e designer e un percorso tra piante e fiori di ogni ...