“Non buttate l’acqua di cottura della pasta” | i consigli antispreco di Giovanni Storti sono un successo

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Mai buttaredi”. L’attoredàsul suo profilo Instagram. “Con quest’acqua si poslavare i piatti, si può fare un pediluvio, si poscuocere i legumi e bagnare i fiori, se non è troppo salata”. Il video ha superato i 2,8 milioni di visualizzazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

un'icona del Novecento, ma una presenza pervasiva e vitale, quasi un fondamento della stessa ... Oggetto di studio e documentazione, finita in pagine e pagine scritte e, riscritte e ...Ma quei progressisti là, di cui a Veneziani scappa un elogio,si preoccupavano, come quelli di ... digiuna peraltro di genetica, sononel cestino, viziate come sono da una domanda ...... tra le altre cose, hanno promesso diabbandonare Bakhmut e di volerla difendere allo stremo. ... "Cifrea casaccio", ha risposto il Cremlino. A sua volta, Mosca ha replicato dicendo di aver ...

«Non buttate l'acqua della pasta», il video di Giovanni Storti da oltre 2,5 milioni di clic Corriere TV

Ennesimo passo falso dei rossoneri, ennesima prova incolore delle seconde linee, ma sul banco degli imputati finisce anche Pioli ...Queste le pagelle di Milan-Cremonese: Maignan 6: incolpevole sul gol di Okereke. Passa una partita a fare il libero aggiunto piuttosto che il portiere. Calabria 6: sta bene fisicamente ...