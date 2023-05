Nokia XR21 | arriva il nuovo rugged indistruttibile!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 maggio 2023) Versione smartphone dell’iconico3310, è il primo device dell’azienda in grado di resistere a una pressione dell’acqua di 100 bar, garantendo la massima resistenza anche contro cadute e polvere L’equivalente smartphone del3310 (l’originale feature phone quasi indistruttibile),è resistente a cadute, polvere e acqua. Non teme nulla, dai voli accidentali dalla tasca dei pantaloni alle camminate per 72 ore sotto una pioggia torrenziale. “è la versione smartphone del famoso3310, il telefono quasi indistruttibile. Un danneggiamento o la batteria scarica possono causare ‘phone-xiety’, ma grazie a questo device queste paure quotidiane saranno per molti un lontano ricordo”, afferma Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD ...