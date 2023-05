Noi e la Giulia film stasera in tv 4 maggio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023) Noi e laè ilin tv giovedì 42023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Noi e lain tv:e scheda USCITO IL: 19 febbraio 2015 GENERE: Commedia ANNO: 2015 REGIA: Edoardo Leo: Luca Argentero, Edoardo Leo, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Stefano Fresi, Carlo Buccirosso DURATA: 115 Minuti Noi e lain tv:La storia racconta di tre 40enni insoddisfatti che ...