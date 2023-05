Nicola Viscardi si prepara al trapianto di midollo osseo | «Donatori fatevi avanti»

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’INVITO. Il giovane bergamasco, affetto da linfoma, promuove la giornata «Match for life» di Admo: sul Sentierone il 6 maggio tutte le informazioni per entrare nel registro dei

L’INVITO. Il giovane bergamasco, affetto da linfoma, promuove la giornata «Match for life» di Admo: sul Sentierone il 6 maggio tutte le informazioni per entrare nel registro dei donatori. «Il gesto de ...Il ricovero e il post condiviso sui social: «Le difficoltà rivelano chi è forte. E le persone forti sono stanche, anche se ce la fanno» ...