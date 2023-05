Nessuno credeva nel successo del primo film di Star Wars | neanche George Lucas

(Di giovedì 4 maggio 2023) Quando uscì Una nuova speranza molti addetti ai lavori erano convinti che si trattasse di un bidone. Per tutta la durata della produzione «alla Fox sul progetto regnava l’apatia», e molti dirigenti erano «totalmente sfiduciati riguardo alo al regista». Incredibile ma vero: la loro unica speranza era «che la cosa finisse». Un dettaglio eloquente è che quando le risorse cominciarono a scarseggiare,dovette attingere ai guadagni che aveva ricavato da American Graffiti (un altrodel tutto inaspettato). Senza quell’infusione di liquidità personale il progetto avrebbe seriamente rischiato di crollare. Il pessimismo generale non nasceva solo dal carattere insolito di tutto il progetto (Droidi?! La Forza?! Un vecchio di nome Obi-Wan?! Impersonato da Alec Guinness?! Spade laser?). E anche quando il board della Fox vide ...

Ne ha tutto il diritto, adesso che il suo Napoli è a un passo dalla vittoria di uno storico scudetto, al quale tra l'altrominimamente all'inizio della stagione. Anzi, il presidente ...Nel bel mezzo della rimonta, il presidente Emanuele Garzia ci"Il punteggio finale lascia l'... Gradirei che d'ora in poitirasse in ballo il lungo viaggio nei commenti sui loro ...... "Desidero far memoria del Cardinale Mindszenty (1892 - 1975), il qualenella potenza della ... quello di unire i distanti, di accogliere al suo interno i popoli e di non lasciareper ...

"Non ci credeva nessuno". Velasco spiega perché ha scelto la Uyba ... malpensa24.it

Aurelio De Laurentiis inizia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ne ha tutto il diritto, adesso che il suo Napoli è a un passo dalla vittoria di uno storico scudetto, al quale tra l’altro ness ...Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sono conosciute ai tempi di Striscia la notizia quando tutte e due furono scelte come veline per ballare sul bancone più famoso d’Italia. Da allora è nata u ...