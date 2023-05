Neonata lasciata nella Culla per la vita | il biglietto della mamma di Noemi | ' A casa solo io e lei per 9 mesi'

(Di giovedì 4 maggio 2023) 'Nata stamattina 3/05/2023. Aio e lei (come in questi 9)'. Lache mercoledì ha affidato la sua bambina appena partorita alla Croce Rossa di Bergamo ha suonato il campanello ...

A trovare lasono stati due operatori, Antonella Matta e Marco Riva, che l'hanno chiamata Noemi. Accertate le sue buone condizioni, laè stata accompagnata nel reparto di patologia ...Unanella Culla della Vita. Bergamo: la bambina sta bene Unaè statanel pomeriggio di mercoledì 3 maggio n ella Culla per la vita nei pressi della Croce Rossa di Bergamo . Con la piccola la madre ha lasciato anche un messaggio. Trasportata nel ...La lettera della madre: "Le auguro tutto il bene e la felicità del mondo" Di: Redazione Sardegna Live Nel pomeriggio di ieri unaè stataalla Culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo. Noemi, così si chiama la piccola, è stata trovata dagli operatori che le hanno dato un nome. Insieme alla bimba un ...

Bergamo, neonata lasciata alla "Culla per la vita": sta bene TGCOM

Dopo aver lasciato la sua figlia neonata alla "Culla per la vita" a Bergamo, la madre non è andata via subito. Ha suonato due volte il campanello del comitato della Croce Rossa, restando in disparte p ...«Nata stamattina 3/05/2023. A casa solo io e lei (come in questi 9 mesi)». La mamma che mercoledì ha affidato la sua bambina appena partorita alla Croce Rossa di Bergamo ha ...