Neonata affidata | i volontari della Croce Rossa | “E’ stata un’emozione incredibile”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Bergamo. Noemi. Un nome antico, di origine ebraica, che significa gioia e dolcezza. Un fagottino bello e curato, con indosso un maglioncino e le braghette del pigiama, è stato affidato, nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 maggio, alle curecapo sala del reparto di Patologiale del Papa Giovanni. Di abbraccio in abbraccio, stretta, prima, nella cura e nella tenerezzasoccorritrice che l’ha trovata insieme al collega, e poi in quelle dell’ostetrica dell’ospedale. Un dondolo d’amore per un bimba nata nel giorno in cui èe che ora si affaccia alla vita con il suo bagaglio di speranze, con il desiderio che la sua esistenza sia pregna proprio dai sentimenti che fanno capo al suo nome. Questa è la storia di Noemi, unalasciata alle amorevoli cure del ...

