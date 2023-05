Nella geopolitica di internet | la UE sembra essersi schierata sul concetto di disinformazione nella guerra in Ucraina

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 4 maggio 2023) All’origine della decisione comunicata dall’Alto Commissario per la Politica Estera dell’Unione Europea, Joseph Borrell, c’è il primo report realizzato dalla divisione Stratcom nell’ambito del Servizio Europeo per l’azione esterna che ha realizzato, per la prima volta nel 2022, un report che prende in esame lanell’ambito dellain. Sulla base di questo report, sono stati presi in esame i casi delle cosiddette situazioni di Foreign Information Manipulation and Interference (siglato FIMI), ovvero della manipolazione dell’informazione dovuta alle interferenze straniere. Il report non ha evidenziato nulla di particolarmente nuovo. Emergeva,fattispecie, che su 100 tentativi di FIMI relativi allain, 60 avevano come ...