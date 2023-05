NBA | Playoff 2023 | tornado Boston in gara-2 contro Philadelphia | è 1-1 nella serie

(Di giovedì 4 maggio 2023) Prova strepitosa deiCeltics-2 delle semifinali di Eastern Conference76ers: dopo aver perso, con lo score di 115-119,-1, i padroni di casa si sono rifatti con gli interessi stanotte sul loro parquet, vincendo per 121-87 e portando lasull’1-1. Successo netto, schiacciante e ottenuto chiudendo con un parziale positivo tutti i quattro periodi: 28-22, 29-27, 35-16, 29-22.si è presa il vantaggio definitivo a 3 minuti dalla fine del primo quarto: dal quel momento in poi, ha governato il campo senza alcun intoppo e, in particolar modo grazie ad un terzo quarto dominato, ha tagliato le gambe al morale avversario. Per i Celtics, grandi prestazioni da parte di Jaylen Brown (25 punti) e di Malcolm ...

