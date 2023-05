Nba | Boston - Philadelphia 121 - 87 | highlights gara - 2

Gli highlights della vittoria 121 - 87 deiCeltics sui Philadelphia 76ers in gara - 2 delle semifinali dell'Est: la serie ora è sull'1 - ...Solo una gara di play - offma sempre con tante emozioni., dopo aver rimediato una pesante sconfitta in gara 1, reagisce prontamente nel secondo atto della serie con Philadelphia. Trascinati da un Brown in grande ...I Celtics travolgono i Sixiers per 121 - 87 in gara - 2 con 25 punti di Brown NEW YORK (STATI UNITI) -pareggia la serie di semifinale della Eastern Conference dicon Philadelphia. Sul parquet casalingo del TD Garden, di fronte a oltre 19mila spettatori, i Celtics hanno travolto i Sixiers ...

Dopo il ko interno con Philadelphia 76Ers di gara-1 dei playoff Nba i Boston Celtics si vendicano con una seconda gara dominata dopo l'intervallo: decisivo il parziale di 35-16 del terzo quarto, e non ...Joel Embiid finally said that winning the NBA’s Most Valuable Player award has been a dream ever since he belatedly started playing basketball.