Nathan Fillion | nel cast di Guardiani della Galassia Vol 3 | ammette | Non direi mai no a James Gunn

(Di giovedì 4 maggio 2023)potrebbe collaborare in futuro nuovamente con, che ha un ruolo inVol. 3, come ha ammesso l'attore in una nuova intervista.è stato coinvolto nel MCU grazie a, che lo ha fatto apparire inVol. 3, ma nel suo futuro potrebbe esserci anche una parte nel DC Universe. L'attore, intervistato da ComicBook.com ha infatti accennato al suo possibile futuro nel mondo dei film tratti dai fumetti. Il legame tra attore e regista Durante la promozione diVol. 3,...

Serie ormai cult Buffy - L'ammazzavampiri è un prodotto rimasto nella memoria di tutti. Tra i cattivoni del cast più memorabili c'era anche, che approda al cinema con Guardiani della Galassia vol. 3 . Durante un'intervista per Comicbook.com , nonché nostra fonte, l'attore è stato invitato a condividere la sua esperienza ...Insieme a Gunn, anche il suo collegaè stato intervistato sul Buffyverse : i due infatti condividono l'appartenenza all'universo vampiresco e a quello fantasmagorico di Guardiani della ...... James Gunn , Chris Pratt , Will Poulter , Chukwudi Iwuji , Karen Gillan , Pom Klementieff , Sean Gunn , Maria Bakalova , Kevin Feige e. Gli argomenti trattati sono stati molteplici, ...

Nathan Fillion, nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 3, ammette ... Movieplayer

James Gunn potrebbe collaborare in futuro nuovamente con Nathan Fillion, che ha un ruolo in Guardiani della Galassia Vol. 3, come ha ammesso l'attore in una nuova intervista.Prima di The Recruit c'era The Rookie, il procedurale che ha riportato in tv Nathan Fillion nei panni di una recluta 45enne che si rimette in gioco provando ad entrare in polizia, scontrandosi con un ...