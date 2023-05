Nasce Comi Aerospace | la nuova startup di Terni specializzata nella produzione di poltrone per aerei

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Bergamo. Nel tagliare il traguardo dei 50 anni di attività, il Gruppodi Ciserano, attraverso la costituzione dellacon sede a, entra nel settore delladiper aeromobili, definito strategico dal Mise. I soci fondatori della casa madre sono stati nel 1973 Remo Sartori e Enzo Ballabio, padre di Franco, attuale presidente e a. d. del gruppo che ha 200 dipendenti e come core business ladi impianti di termoformatura in linea: sono grandi macchinari, lunghi da 40 a oltre 100 metri, per il 90% esportati nel mondo (il 30% solo in Cina) e venduti ai principali produttori di frigoriferi (Haier, Whirpool, Electrolux). Sono più di 1.400 gli impianti di termoformaturainstallati nel mondo. Ora è ...