Nardò | malore durante la doccia | morta 37enne Ieri sera

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 4 maggio 2023) Stava facendo laquando, probabilmente, ha accusato uned ha perso i sensi cadendo per terra. A scoprire la figlia esanime è stata la madre che viveva insieme a lei in un’abitazione che sorge in via Feudo di Sant’Andrea, vicino la località Le Cenate. Inutili i soccorsi del 118 sopraggiunti sul posto, che hanno potuto solo accertare il decesso di Fiorenza Vernich,neretina, che pare soffrisse di patologie pregresse che potrebbero averne determinato la morte. Il tutto è accaduto, attorno alle ore 22:00, in casa della donna dove sono intervenuti anche gli agenti di Polizia del locale commissariato che hanno avvisato il pubblico ministero di turno, il quale ha subito disposto il trasferimento della salma nella camera mortuaria del ”Vito Fazzi” di Lecce. Verosimilmente, si ...