Nardella Pd | ' I sindaci uniti con i lavoratori e i sindacati contro la destra di governo'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dario, sindaco di Firenze, chiama a raccolta iprogressisti per unirsi alla mobilitazione annunciata daii provvedimenti sul lavoro varati dalMeloni. "Non ...

Dario, sindaco di Firenze, chiama a raccolta iprogressisti per unirsi alla mobilitazione annunciata dai sindacati contro i provvedimenti sul lavoro varati dal governo Meloni. "Non solo ...Dario, il sindaco dem di Firenze, lancia un appello: "Ici siano"., comincia un mese di mobilitazione Abbonati per leggere anche Leggi anche Camusso: "Il Pd torna dalla ...E allora ecco che qualche marcia indietro - magari strategica - è necessaria, come nel caso del sindaco di Firenze Dario

L'autostop del sindaco Dario Nardella Corriere

MARRADI - Proseguono i tanti incontri con i cittadini per la lista civica Insieme per Marradi, che sostiene la ricandidatura a sindaco di Tommaso Triberti per le elezioni comunali che si terranno il 1 ...Castiglione del Lago: bocciata la mozione dell’opposizione che chiedeva il ritiro della delibera. L’amministrazione insiste: "E’ un obbligo di legge".