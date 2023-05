Napoli vince col lavoro e la programmazione | lo scudetto che annienta i luoghi comuni

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ha vinto. Ha stravinto. Ha vinto lo, il terzo della sua storia. Il gol decisivo lo ha segnato il suo calciatore simbolo: Victor Osimhen che ha pareggiato una partita che stava cominciando a somigliare a una maledizione. Ilha vinto loa Udine proprio laddove ci fu il primo squillo in Serie A deldi De Laurentiis. Correva l’anno 2007, era il 2 settembre, seconda giornata di campionato. Alla prima la squadra (neopromossa) perse in casa col Cagliari e montarono le polemiche contro la campagna acquisti e gli sconosciuti Lavezzi e Hamsik. Una settimana dopo, gli azzurri di Reja vinsero 5-0 a Udine. De Laurentiis andò in tv, a Sky, ad attaccare «i grandi soloni, tra cui ce n’è qualcuno anche di Sky, che avevano dato cinque e mezzo agli acquisti. Costa molto poco aprire ...

L'Empoli, la Serie A e il cuore diNon è mai troppo tardi per essere felice. Di Lorenzola Serie B con l'Empoli e fa il suo esordio in Serie A a 25 anni . Tardi Non per il terzino, che ...... alla lunga lolui anche se non incide (74' Zeegelaar sv ) Pereyra 5,5 Aiuta il centrocampo,... Sottil 6,5 Grande aggressività e ottime linee di gioco, anche dopo il pareggio delprova a ...Illo scudetto se... Lo scudetto sembrava cosa fatta già la scorsa settimana, prima che il gol di Dia , che ha dato speranza di salvezza alla Salernitana, costringesse gli azzurri a ...

NAPOLI (ITALPRESS) - La grande festa azzurra è stata rinviata solamente di qualche giorno. Dal derby del Maradona di domenica pomeriggio con la Salernitan ...Il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto nella storia del calcio italiano. Una vittoria per il Sud che mostra passione e voglia di riscatto.