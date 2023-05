NAPOLI SCUDETTO - Il cammino azzurro | Simeone espugna San Siro | la manita alla Juve e il dominio Kvara-Osimhen

Leggi anche Ottavio Bianchi: 'Ora ilpuò aprire un ciclo' L'allenatore del primo, in un'intervista all'AGI, scommette anche sul futuro prossimo del club: 'Dietro al successo di oggi c'...Ottavio Bianchi, 79 anni, l'allenatore del primodella storia partenopea, confessa all'AGI tutta la sua gioia per il nuovo titolo azzurro ('aho vissuto anni indimenticabili, aldilà ...Lo ha detto il presidente del, Aurelio De Laurentiis dopo il successo dellodel. 'Il progetto non si ferma mai, questo è un punto di partenza, non di arrivo, si riparte con ...

Napoli, finalmente festa: campione d'Italia per la terza volta! La Gazzetta dello Sport

Gli azzurri pareggiano 1-1 a Udine e conquistano il terzo scudetto della loro storia. Festa in città. De Laurentiis: "Faremo una grande festa al Maradona" ...Il terzo scudetto del Napoli ha riempito di gioia tutti: in molti paesi sono stati allestiti degli schermi giganti, come quello installato in Piazza Falcone e Borsellino (Parco De Lucia) a Santa Maria ...