Napoli-Salernitana? Un preservativo | lo strepitoso striscione a luci rosse

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) La festa scudetto delpuò finalmente raggiungere l'apice stasera, giovedì 4 maggio. Agli uomini di Spalletti basterà un punto in trasferta contro l'Udinese per laurearsi ufficialmente campioni d'Italia:attende questo scudetto, il terzo della sua storia, da 33 anni. Il pareggio con laè stato solo un incidente che ha prolungato l'attesa. Anzi, per alcuni tifosi azzurri è stato quasi meglio aver fallito il primo match point per il titolo, convinti che l'attesa prolunghi il godimento. Addirittura dopo il pari con laè apparso in città un maxisopra a un semaforo che ha paragonato la partita di domenica scorsa ai preservativi che prolungano l'attesa del piacere. Questo non è l'unico “messaggio” particolare che si è visto in questi giorni di festa: ...