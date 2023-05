Napoli | “povera” e col Reddito di cittadinanza | ma aveva un conto di 25mila euro per scommettere

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sulla carta figurava come indigente, con una disponibilità finanziaria pari quasi a zero, e per questo era riuscita ad ottenere la concessione deldi. Ma nella documentazione Iseeomesso di indicare ildi un sito di scommesse online su cuicaricato oltre 25.000. Le indagini che hanno permesso di smascherare la donna, residente nel napoletano, sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Cannara e hanno preso spunto da un’attività d’indagine condotta all’inizio dell’anno per la truffa patita da una cittadina cannarese.die passione per le scommesse All’esito di quell’attività, spiega una nota dei Carabinieri, una 49enne campana era stata individuata quale presunta responsabile ...