Napoli | Piazza Carita' esplode al gol di Osimhen

Il gol di Osimhen pareggia i conti a Udine. Il pari e' sufficiente agli azzurri per laurearsi Campioni d'Italia.Carita' esplode 4 maggio 2023... migliaia, festante ma ordinato, quello che si sta riversando nelle strade del centro per festeggiare lo scudetto del. Presa d'assalto dai tifosi la monumentale fontana del carciofo in...Leggi anche Ilè campione d'Italia per la terza volta. Scatta la festa in città Con il ... Nel capoluogo campano migliaia di persone ine caroselli di macchine per la notte magica. Allo ...

1 maggio, Confsal in Piazza Plebiscito a Napoli: "Il lavoro deve ripartire dal Sud" Adnkronos

ANCONA- Bandiere, clacson, striscioni. Un tripudio a Udine dopo l'1-1 del Dacia Arena (gol decisivo di Osimehn dopo il vantaggio friulano di Lovric), a Piazza del Plebiscito a Napoli e anche ...Firenze, 4 maggio 2023 – Il Napoli ha vinto lo scudetto. E anche in Toscana è esplosa la festa dei tifosi, scesi in strada per esultare il risultato della squadra diventata campione d’Italia 33 anni d ...