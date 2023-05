Napoli | Osimhen? L' uomo mascherato è un supereoe

... in attesa del fischio iniziale di Udinese -. Il gol di Lovric fa tremare i partenopei, ... Invece la rete del pareggio diregala agli azzurri il tanto atteso scudetto dopo 33 anni. Da tre ...... mentre "in questoci sono giocatori di 18 nazionalità e parlare in dialetto non è ... Khvicha Kvaratskhelia e Victorè il colpo più costoso della gestione Giuntoli e della ...campione d'Italia: da Kvara eal Maradona, tutti i protagonisti del tricolore della storia Spalletti e ADL (10), Kvara e(9,5), i voti di uno scudetto che è già nella storia ...

Il gol Scudetto per la squadra di Luciano Spalletti lo sigla Victor Osimhen dopo l’iniziale vantaggio dell’Udinese firmato Sandi Lovric. Come riferito da Opta, Il Napoli si è laureato campione d’Itali ...Osimhen al minuto 52° risponde a Lovric ed è 1-1 al triplice fischio finale e Napoli campione d'Italia. A cinque giornate dal termine del campionato gli azzurri si aggiudicano lo scudetto tricolore, t ...