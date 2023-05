Napoli | Osimhen? L' uomo mascherato è un supereoe Kvaratskhelia ' anti-Leao' | Kim è un muro E Spalletti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dopo il rinvio della festa domenica contro la Salernitana (con il gol di Dia nel finale che aveva gelato lo stadio Diego Armando Maradona) ilvince il terzo scudetto della sua storia, 33 anni dopo l'ultimo trionfo. Un successo strameritato e mai in discussione, la squadra di Lucianoha dominato questo campionato dall'inizio alla fine. Segui su affaritaliani.it

Numeri che abbinati a quelli del capocannoniere Victorfanno capire come i due insieme abbiano trascinato ilsempre, anche nei - pochi - momenti difficili. Per un certo periodo gli ...Lo svantaggio blocca psicologicamente il, che stenta a creare occasioni, ad eccezione del bellissimo colpo di testa dial 32', fuori di un soffio. Spalletti non opera cambi nella ...E' stato sfortunato contro il Lecce: ha rimediato un infortunio che gli ha tolto spazio quandonon era al meglio. Ilintende riscattarlo e al termine della stagione definirà la ...

Udinese-Napoli, Osimhen gol e città esplode - Video Adnkronos

Alla formazione di Spalletti basta il pari alla Dacia Arena per conquistare il tricolore: apre Lovric, poi ci pensa il bomber azzurro a far partire la festa ...A tre giorni dalla sfida contro la Fiorentina, il Napoli si laurea Campione d'Italia. Agli uomini di Spalletti a Udine basta il pareggio 1-1 per vincere matematicamente lo Scudetto.