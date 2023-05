Napoli nella storia | Osimhen regala il titolo | 33 anni dopo è terzo scudetto

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilè sceso in campo contro l’Udinese alla Dacia Arena e Victorhato una gioia incommensurabile al popolo partenopeo. Il risultato finale e i marcatori del match. Ilè sceso in campo alla Dacia Arena per coronare un sogno. L’Udinese, tramite il suo tecnico Andrea Sotti, ha messo subito le cose Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... il terzo capitano delad alzare lo scudetto dopo Bruscolotti e Maradona. Un titolo che ... Il calcio in famiglia, "Batigol" e la Serie C con il Materafamiglia Di Lorenzo si è sempre ...Lo svantaggio blocca psicologicamente il, che stenta a creare occasioni, ad eccezione del bellissimo colpo di testa di Osimhen al 32', fuori di un soffio. Spalletti non opera cambi...Ha avuto poco spazio soprattuttoseconda parte della stagione. L'avvio invece è stato di ... Il futuro è sicuramente dalla sua parte: neldell'anno prossimo avrà più spazio. Da capire quale ...

Udinese-Napoli 1-0 alla fine del primo tempo. Azzurri in difficoltà sentono l’importanza del match RaiNews

Il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto nella storia del calcio italiano. Una vittoria per il Sud che mostra passione e voglia di riscatto.Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. La squadra campana, a cui bastava un punto per suggellare il trionfo, ha pareggiato sul campo dell’Udinese: nessuno può raggiungere i ...