Napoli | Maggio | “Mi sono emozionato molto nel vedere il Maradona pieno”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di quella che èprobabilmente la partita più attesa ed emozionante della 33ª giornata di Serie A, vale a dire il match tra Udinese e, previsto in data 4alle ore 20:45, in quel della Dacia Arena. Sfida che potrebbe finalmente consegnare nelle mani degli azzurri il tanto atteso, desiderato e sospirato Tricolore, atteso da ben 33 anni, al termine di una cavalcata a dir poco magnifica. A Khvicha Kvaratskhelia e compagni infatti, nonostante il secco e netto 2-0 inflitto dalla Lazio di Maurizio Sarri al Sassuolo in quel dell’Olimpico, basta soltanto un punto per laurearsi matematicamente campione d’Italia, con ben cinque giornate d’anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Un traguardo reso possibile innanzitutto grazie all’ottimo lavoro svolto dal tecnico del ...

Lo studio di Nordpass, infatti, rivela chiaramente che Juventus esono tra le prime 20 ...Patella Le storie da non perdere di Wired " Il Wired Next Fest torna a Rovereto il 6 e 7. Scopri ...Mirino in Francia, su una delle rivelazioni della Ligue 1In attesa della sfida del 21al 'Maradona', che sarà importante solo per i nerazzurri in ottica Champions,e Inter hanno ...E' poi probabile che, con lo scudetto del'sicuro', tanti abbonamenti allo streaming siano ... Tv8 non perde granché del proprio appeal presso i tifosi del calcio, visto che mercoledì 10...

Istituzione, per i giorni 3, 4 e 5 maggio 2023, di un particolare dispositivo di circolazione nell'area centrale di Napoli Comune di Napoli

Lo spera la città di Napoli, 'costretta' a rimandare già due volte l'appuntamento con lo scudetto (dopo il pari con la Salernitana e poi per la vittoria della Lazio contro il Sassuolo) ma pronta a ...Lunedì 1 maggio 2023 infine le osservazioni e rilievi a Dinnammare ... Città Metropolitana di Messina, Napoli, Area Marina Protetta Punta Campanella, Area Marina Protetta Regno di Nettuno, Riserva ...