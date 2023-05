Napoli | la festa scudetto è partita anche ad Udine FOTO e VIDEO

C'è voglia di, di allegria, di brindisi e le signore declinano quest'entusiasmo anche negli happy hour della moda: ecco come qualche giorno fa Maria Laura Musollino ha celebrato l'arrivo della ...Niente festeggiamenti questa sera a Gragnano in caso di vittoria dello scudetto del. Ad annunciarlo in un post sui propri canali social il sindaco Nello D'Auria . Il motivo di tale scelta è dettato dal lutto che ha colpito la comunità vesuviana. A causa di un improvviso ...2023 - 05 - 04 17:14:15 Dove vedere la partita e dove festeggiare Tutto pronto per lascudetto delcalcio. Alla squadra allenata da Luciano Spalletti basta un pareggio a Udine per ...

Udinese-Napoli, strade chiuse e ztl oggi alle 21 per la festa scudetto: gli orari di metro e bus Fanpage.it

L'ex capitano del Napoli, Christian Maggio, è intervenuto a KKN per dire la sua sul match di stasera e non solo.Secondo match ball scudetto per il Napoli di Luciano Spalletti. La vittoria della Lazio in casa contro il Sassuolo, un 2-0 firmato da Felipe Anderson e Basic, ha rilanciato al secondo posto ...