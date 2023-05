Napoli in festa | è scudetto

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 maggio 2023) Esia, il più meritato e bello degli ultimi anni perché premia una squadra capace di dominare il campionato come raramente è accaduto nella sua storia recente e antica.sia, questo del: il terzo della serie dopo gli anni ruggenti di Maradona e dei titoli del 1987 e 1990. Fatutta e se lo merita, per come ha saputo soffrire nel trentennio di alti (non molti) e bassi (alcuni sportivamente drammatici) che ha traghettato i colori azzurri dall'epopea di Diego a quella del gruppo di Luciano Spalletti che delloche da oggi viene cucito sulle maglie dei partenopei è l'architetto. E' suo il titolo, ma non solo. Non è lodell'improvvisazione ma è la vittoria della programmazione: nasce da lontano, da almeno un paio di ...